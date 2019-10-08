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8 октября • обновлено в 17:32
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"Обсуждается "зрада": в Украине резко увеличат оборонный бюджет

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В Украине в 2020 году расходы на оборону будут увеличены.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в Киеве. "В публичной плоскости обсуждается, что это "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены”, – сказал он.

По его словам, в процентном соотношении данные расходы сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета, а в абсолютных цифрах расходы на Миноборону увеличатся до 136,6 млрд грн.

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Премьер отметил, что пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону или сокращения социальных стандартов защитников быть не может.

"Обсуждается "зрада": в Украине резко увеличат оборонный бюджет
"Обсуждается "зрада": в Украине резко увеличат оборонный бюджет

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября на сайте Верховной Рады появился полный текст главного финансового документа страны – госбюджета на 2020 год. В нем подробно указано, сколько средств выделят на каждое министерство. При этом в документе было указано, что Министерство обороны получит 101 млрд грн.

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Тема
Госбюджет-2020
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
бюджет
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А где бюджет Министерства Украины "Взаймы"?
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