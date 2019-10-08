"Обсуждается "зрада": в Украине резко увеличат оборонный бюджет

В Украине в 2020 году расходы на оборону будут увеличены.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в Киеве. "В публичной плоскости обсуждается, что это "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены”, – сказал он.

По его словам, в процентном соотношении данные расходы сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета, а в абсолютных цифрах расходы на Миноборону увеличатся до 136,6 млрд грн.

Премьер отметил, что пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону или сокращения социальных стандартов защитников быть не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября на сайте Верховной Рады появился полный текст главного финансового документа страны – госбюджета на 2020 год. В нем подробно указано, сколько средств выделят на каждое министерство. При этом в документе было указано, что Министерство обороны получит 101 млрд грн.

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