"Никакой воды Крыму": У Зеленского поставили жесткий ультиматум

Украина не собирается восстанавливать поставки воды в аннексированный Россией Крым до тех пор, пока не произойдет полная деоккупация полуострова.
Об этом в интервью радио "Крым. Реалии" заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. По его словам, сейчас вопрос о подаче воды на полуостров не стоит.
"Все, что касается воды и Крыма, остается в той же ситуации. Наша позиция: никакой воды до деоккупации полуострова, речи об этом быть не может", – сказал Кориневич.
Политик утверждает, что обсуждал ситуацию с поставками воды в Крым с главой Херсонской областной администрации Юрием Гусевым. Оба политика выразили солидарность с позицией властей, заявил он.
"Может использоваться только часть канала, находящаяся на территории Херсонской области, только для орошения Херсонской области. Все. Никакой воды в Крым мы сейчас не даем, никаких изменений позиции не было и быть не может", – подчеркнул Кориневич.
При этом заместитель главы Государственного комитета по водному хозяйству в российском правительстве Крыма Андрей Лисовский сказал, что Северо-Крымский канал исправен и готов принять днепровскую воду. По его словам, в работоспособном состоянии также находятся "насосные станции и остальная инфраструктура".
Ранее OBOZREVATEL рассказал о заявлении главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, который сообщил условия возобновления водоснабжения Крыма.
В июне жители Крыма подняли панику из-за слов "спикера Госсовета РК" Владимира Константинова, который заявил, что полуостров не нуждается в днепровской воде;
Впоследствии экс-первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что "оккупанты незаконно бурят очень глубокие скважины, идет засоление почв";
В 2018 году стало известно, что в Крыму оккупанты резко сократили поставки воды в связи со сложившейся экологической ситуацией;
В том же месяце блогер Денис Казанский утверждал, что оккупационные власти Крыма допустили экологическую катастрофу в Армянске для того, чтобы упрекнуть Украине отсутствием подачи воды;
В дальнейшем экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать подачу воды на оккупированный полуостров.
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