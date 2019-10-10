"Никакой воды Крыму": У Зеленского поставили жесткий ультиматум

Украина не собирается восстанавливать поставки воды в аннексированный Россией Крым до тех пор, пока не произойдет полная деоккупация полуострова.

Об этом в интервью радио "Крым. Реалии" заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. По его словам, сейчас вопрос о подаче воды на полуостров не стоит.

"Все, что касается воды и Крыма, остается в той же ситуации. Наша позиция: никакой воды до деоккупации полуострова, речи об этом быть не может", – сказал Кориневич.

Политик утверждает, что обсуждал ситуацию с поставками воды в Крым с главой Херсонской областной администрации Юрием Гусевым. Оба политика выразили солидарность с позицией властей, заявил он.

"Может использоваться только часть канала, находящаяся на территории Херсонской области, только для орошения Херсонской области. Все. Никакой воды в Крым мы сейчас не даем, никаких изменений позиции не было и быть не может", – подчеркнул Кориневич.

При этом заместитель главы Государственного комитета по водному хозяйству в российском правительстве Крыма Андрей Лисовский сказал, что Северо-Крымский канал исправен и готов принять днепровскую воду. По его словам, в работоспособном состоянии также находятся "насосные станции и остальная инфраструктура".

Ранее OBOZREVATEL рассказал о заявлении главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, который сообщил условия возобновления водоснабжения Крыма.

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