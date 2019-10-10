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10 октября • обновлено в 04:58
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"Более 7 тонн продуктов": блогер рассказал, как оккупанты отбирают еду у крымчан

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В оккупированном Крыму "инспекторы Россельхознадзора" отобрали у местных жителей более 7 тонн продуктов.

"Оккупанты отрапортовали, что в этом году отобрали у крымчан и их родственников, которые направлялись с материковой Украины в Крым, более 7 тонн продуктов животного происхождения, 211 голов животных и птицы", – сообщил в Twitter блогер Крымский бандеровец.

"Из Крыма на материк российское д*рьмо никто не тащит", – резюмировал он.

Новости
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В оккупированном Крыму "инспекторы Россельхознадзора" отобрали у местных жителей более 7 тонн продуктов

В оккупированном Крыму "инспекторы Россельхознадзора" отобрали у местных жителей более 7 тонн продуктов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какой бред...Украинцы и в это фуфло верите...??Ну и...??За год..7 тонн...1/4 часть одной фуры???))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))А чо так мало?????????Почему не 100 фур????
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
А у этого блохера еще и моск отобрали.
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