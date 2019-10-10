"Более 7 тонн продуктов": блогер рассказал, как оккупанты отбирают еду у крымчан

В оккупированном Крыму "инспекторы Россельхознадзора" отобрали у местных жителей более 7 тонн продуктов.

"Оккупанты отрапортовали, что в этом году отобрали у крымчан и их родственников, которые направлялись с материковой Украины в Крым, более 7 тонн продуктов животного происхождения, 211 голов животных и птицы", – сообщил в Twitter блогер Крымский бандеровец.

"Из Крыма на материк российское д*рьмо никто не тащит", – резюмировал он.

Новости Союзник Путина начал подвозить продукты в Крым

Оккупанты отрапортовали,что в этом году отобрали у крымчан и их родственников,которые направлялись с материковой Украины в Крым,“более 7 тонн продуктов животного происхождения,211 голов животных и птицы”.Из Крыма на материк российское дерьмо никто не тащит https://t.co/mH54Fh0Tye pic.twitter.com/0tWXF9Z9a0 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) October 9, 2019

В оккупированном Крыму "инспекторы Россельхознадзора" отобрали у местных жителей более 7 тонн продуктов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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