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''Бросили в окно кучу денег'': ГПУ со скандалом задержала коррупционеров

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Сотрудники Генеральной прокуратуры задержали двоих должностных лиц компании "Укргаздобычи", которые наладили схему получения 10% отката за государственный заказ.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook. По его словам, в этом деле ГПУ помогало детективам НАБУ и прокурорам САП. Также он указал, что со следствием сотрудничал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"В рамках дела зафиксировано, что за сентябрь - декабрь начальник механико-энергетического департамента "Укргаздобычи" В. Микитин и директор по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко получили 16,8 млн грн. При получении очередного транша в 9 млн гривен злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия. Подаренный чиновнику Land Cruiser тоже учтем", — написал генпрокурор.

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''Бросили в окно кучу денег'': ГПУ со скандалом задержала коррупционеров
''Бросили в окно кучу денег'': ГПУ со скандалом задержала коррупционеров
''Бросили в окно кучу денег'': ГПУ со скандалом задержала коррупционеров
''Бросили в окно кучу денег'': ГПУ со скандалом задержала коррупционеров
''Бросили в окно кучу денег'': ГПУ со скандалом задержала коррупционеров

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 декабря следователи территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из государственных предприятий Министерства обороны на взятке $2 тыс. Чиновник требовал деньги за влияние на принятие решения относительно призыва на военную службу.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Юрий Луценко
Место
УкраинаКиев
Теги
ГПУУкргазвидобування
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