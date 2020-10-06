Путин заявил, что Россия готова снять санкции против Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к снятию санкций против Украины.

Его слова передает "РИА Новости". Отметим, что речь идет о санкциях против украинских промышленников.

"У меня сердце болит за рабочих Украины, но РФ ввела санкции в ответ на действия Киева. Россия готова, чтобы санкции против Украины были сняты, готовиться к этому нужно", – сказал он.

Путин заявил, что Россия всячески готова "содействовать" восстановлению отношений с Украиной.

"Мы всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы эти отношения восстанавливались", – заявил Путин.

4 сентября Россия расширила персональные санкции против Украины, введя новые ограничения против топовых политиков и чиновников.

Украина и еще пять Европейских стран ранее поддержали продление Советом Евросоюза санкций против России за незаконную оккупацию Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции: