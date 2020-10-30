Путин вспомнил о нетрадиционной ориентации, говоря об укреплении рубля

Президент России Владимир Путин вспомнил об однополых браках, отвечая на вопрос о нетрадиционных методах денежно-кредитной политики.

Трансляцию выступления вел телеканал РБК. Российскому лидеру задали вопрос – считает ли он необходимым в условиях коронакризиса применять нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики?

"Ну, вы знаете, мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, ну, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю "с пониманием", хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят. А вот в этой сфере, о которой вы сказали, нетрадиционные методы регулирования, они, наверно, в известных случаях хороши", – ответил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Василий Колташов заявил, что в России в 2020 году произошло уже две девальвации рубля и вторая из них стала "позорной".