Путин собрался спасать Крым от блэкаута: оккупанты откроют две ТЭС

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 марта, прилетит в аннексированный Крым для участия в церемонии открытия двух теплоэлектростанций.

Как сообщает "Крыминформ", речь идет о вводе в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, а также подстанции "Порт" в Тамани. Отмечается, что электростанции будут открыты в Симферополе и Севастополе.

"Таврическая ТЭС в Симферополе и Балаклавская ТЭС в Севастополе мощностью по 470 МВт каждая были построены в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Строительством занималась российская инжиниринговая компания "Технопромэкспорт", которая входит в госкорпорацию "Ростех". На реализацию двух проектов было предусмотрено 71 млрд рублей (29,3 млрд грн)", - сообщает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект строительства двух ТЭС оккупанты одобрили в октябре 2017 года. Но сроки запуска первой очереди электростанций были перенесены с 2017 на 2018 год из-за скандала с поставкой турбин. Первые две из четырех газовые турбины Siemens поступили на полуостров в июне 2017 года.

На этом фоне разгорелся скандал с участием немецкого концерна. 21 июля 2017 года компания подала иск в Арбитражный суд Москвы на причастных к поставкам его турбин в Крым вопреки санкциям. Оккупанты при этом заявили, что привезенные на полуостров турбины российского происхождения. Siemens проиграл все суды по громкому делу.

Летом 2018 года первый энергоблок Таврической ТЭС в рамках подготовки к вводу в эксплуатацию впервые выдал в сеть 45 МВт, после чего он был отключен для продолжения пусконаладочных работ. Через несколько дней первые мегаватты в энергосистему Крыма выдала и Балаклавская ТЭС. Первые блоки электростанций были запущены в эксплуатацию 1 октября 2018 года.

6 марта 2019 года энергосистема оккупированного Крыма начала выдавать избыток собственной генерации в энергосистему Краснодарского края. На тот момент на полуострове завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Он непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. 12 марта была подтверждена его готовность к эксплуатации.

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