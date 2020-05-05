Путин сделал ставку не на те отрасли: Гуриев раскритиковал экономику Кремля

Запасы резервов России в связи с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом и падением цен на нефть, могут иссякнуть в течение года, при этом Кремль допускает критические ошибки в управлении экономикой.

Об этом заявил экономист Сергей Гуриев, профессор Парижского института политических исследований и бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, передает The Washington Post.

"Это беспрецедентный шок. Цены на нефть находятся на уровне, которого Путин никогда не видел, так что это что-то совершенно новое. Также есть пандемия и экономический кризис, тоже внутренний, а не только связанный с ценами на нефть", - рассказал Гуриев.

Владимир Путин

По словам аналитика, отличительной чертой президентства Путина являются его шаги по укреплению экономической независимости России с использованием нефтяных доходов для создания подушки безопасности в 157 млрд долларов. В марте министр финансов Антон Силуанов заявил, что специальных резервов России хватит на 6-10 лет, достаточно для того, чтобы дождаться восстановления цен на нефть. Гуриев считает, что запасы могут иссякнуть гораздо раньше - возможно, к концу года.

При этом, как отмечает экономист, Путин еще не задействовал столь же массивный пакет стимулирующих мер, как в США и Европе, чтобы быстро запустить в действие экономические двигатели. Вместо этого, он рассматривает строительную и автомобильную промышленность как драйверы, которые выведут страну из кризиса. Но после изоляции семьи могут быть настолько надломлены, что у них может не хватить денег на покупку новой машины или квартиры, предупредил Гуриев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам профессора Института исследований мира Павла Баева, карантин в РФ толкнул в нищету миллионы россиян, которые остались без средств существования и поддержки со стороны государства.

Российский журналист Александр Кушнарь заявил, что Россию в середине мая охватит реальная эпидемия коронавируса. Именно в этих числах будет фиксироваться максимальное количество заболевших.

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