"Просить не будем!" Путин жестко поставил точку по санкциям США

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет просить США отменить санкции против РФ.

Такое заявление он сделал на итоговой пресс-конференции саммита G20 в японской Осаке.

"Уровень торгового оборота с США в 25 млрд не соответствует нашим интересам и нашим возможностям. Поэтому, будут ли они что-то делать или не будут - я понятия не имею. Во всяком случае мы точно не будем ни о чем просить - нет так нет. А если интерес есть, то мы с готовностью ответим тем же самым. Все будем делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему", - заявил российский лидер.

Владимир Путин скриншот

В то же время, он считает, что США хотят вести бизнес в России, поскольку международный экономический форум в Петербурге вызвал их большой интерес - туда приехало 500 американцев. Отметим, что ранее США устроили бойкот России и заявили, что инвесторы на форум не поедут.

При этом президент США Дональд Трамп очень расплывчато прокомментировал возможность снятия санкций с России.

"Я думаю, он (Путин. - Ред.) прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек", - заявил американский лидер.

Напомним, Трамп и Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная причина, по которой Соединенные Штаты вводят санкции против Москвы, – наказать Кремль за независимую внешнюю политику.

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