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"Просить не будем!" Путин жестко поставил точку по санкциям США

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Президент России Владимир Путин заявил, что не будет просить США отменить санкции против РФ.

Такое заявление он сделал на итоговой пресс-конференции саммита G20 в японской Осаке.

"Уровень торгового оборота с США в 25 млрд не соответствует нашим интересам и нашим возможностям. Поэтому, будут ли они что-то делать или не будут - я понятия не имею. Во всяком случае мы точно не будем ни о чем просить - нет так нет. А если интерес есть, то мы с готовностью ответим тем же самым. Все будем делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему", - заявил российский лидер.

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Владимир Путин

Владимир Путин

скриншот

В то же время, он считает, что США хотят вести бизнес в России, поскольку международный экономический форум в Петербурге вызвал их большой интерес - туда приехало 500 американцев. Отметим, что ранее США устроили бойкот России и заявили, что инвесторы на форум не поедут.

При этом президент США Дональд Трамп очень расплывчато прокомментировал возможность снятия санкций с России.

"Я думаю, он (Путин. - Ред.) прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек", - заявил американский лидер.

Напомним, Трамп и Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная причина, по которой Соединенные Штаты вводят санкции против Москвы, – наказать Кремль за независимую внешнюю политику.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
Теги
санкции РоссияСША
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
санкции должны увеличиваться
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Питон Каа
Питон Каа
В США уже поняли, что в любом регионе мира у них ничего не получится если Россия будет против. Надо договариваться. Так и будет.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Трампа уже внесли в "Мелкотворец"?
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Пигин Макс, Трампа в "Смехотворец" внесли
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