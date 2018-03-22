Придут к Украине: в МИД заговорили о новом газовом контракте с Россией

Россия будет вынуждена договариваться с Киевом о новом контракте по транзиту газа в ЕС по территории Украины в случае фиаско проекта "Северный поток-2".

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "Укринформ".

"В ЕС могут создать равные условия для всех стран по покупке и транзита газа, чтобы "Газпром" не пользовался никакими преимуществами, которыми они привыкли пользоваться... И после того в ЕС уже смогут покупать газ у "Газпрома" не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе, и поставлять сами себе газ через территорию Украины. Это будет наиболее выгодный маршрут, а "Северный поток-2" - думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе РФ. Будет ли он вообще, не могу сказать", - объяснила она.

На вопрос, почему до этого времени не сделано таким образом, чтобы ЕС покупал российский газ на украинско-российской границе, в месте вхождения газа в украинскую газотранспортную систему, Зеркаль добавила: "Сейчас это уже не предмет разбирательства в Стокгольмском арбитраже, где мы надеялись, что этот вопрос найдет свое решение. Поскольку контракты, которые существуют между "Нафтогазом" и "Газпромом", фиксируют, что эти точки находятся на нашей западной границе".

Как сообщал "Обозреватель", ранее российские СМИ заявили, что в "Газпроме" в 2020 году не смогут обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа "Северного потока-2".