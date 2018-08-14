"Заплатят!": России предрекли страшные последствия отказа от доллара

Угрозы России об отказе от доллара при международных расчетах приведут к серьезным последствиям внутри страны. В частности, это больно ударит по торговли нефтью – основной статье российского экспорта.

Как написал в своем блоге на OBOZREVATEL российский экономист Дмитрий Некрасов, за отказ от общепринятой и стандартизированной единицы расчетов (доллара. – Ред.) любым экономикам и бизнесам придется заплатить.

По его словам, в техническом плане нет ничего невозможного – ведь глобальная экономика будет продолжать работать на основе доллара. А вот те, кто захотят отказаться от американской валюты при расчетах - либо будут исключены из рынка, либо будут нести издержки за свое решение, отметил эксперт.

"Отказ Турции или России от расчета долларом на экономику США не повлияет ровным счетом никак. Возможно лишь спекулятивное колебание, но не долгосрочное. Гораздо интереснее, как отказ от доллара будет влиять на экономику той же самой России или Турции", - пояснил он.

Некрасов привел пример торговли нефтью Россией, но уже в "неудобной" для участников рынка валюте. По его прогнозам, прибыль РФ будет только падать со временем.

"Но на рынке много разной нефти, которую легко купить в удобной валюте. Значит тем, кто будет продавать свой товар в неудобной валюте, придется делать это дешевле. По сути, Россия будет зарабатывать на нефти гораздо меньше. Причем, одно дело, если это будет переход от доллара к евро, который у всех есть. А вот если будет переход из доллара в рубли или юани, то разница в прибыли будет только возрастать", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

Из-за анонса новых ограничительных мер США официальный курс российской валюты демонстрировал резкое падение в течении недели.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уже пригрозил, что в ответ на санкции Россия продолжит избавляться от американских ценных бумаг и увеличивать расчеты в национальной валюте. После этого заявления многие эксперты уже предрекли России доллар по 100 рублей.