''Придется платить самостоятельно'': озвучен важный нюанс по новым субсидиям

В Украине при задержке выплат от государства субсидиантам придется оплачивать полный счет самостоятельно.

"К сожалению, наши замечания и предложения не учтены. Мы предлагали, чтобы украинцы получали живые деньги на свой счет и самостоятельно, без преград, распоряжались ими", – сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Однако, по словам представителей национальной акционерной компании, вместо этого деньгами и дальше будут распоряжаться поставщики услуг.

"И маленькая изюминка – если государство не будет рассчитываться вовремя, субсидиантам придется платить полный счет самостоятельно", – резюмировали в "Нафтогазе".

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.