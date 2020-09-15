Президент Австрии во время встречи с Зеленским заступился за "Северный поток-2"

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен считает, что скандал вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального не имеет повлиять на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Такое заявление прозвучало во время брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ван дер Беллен назвал "Северный поток-2" коммерческим проектом (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Покушение на Навального не может пройти без комментариев. Я лично не вижу связи между "Северным потоком-2" и случаем с Навальным. "Северный поток-2" – этот вопрос абсолютно коммерческий... Я думаю, что такой тип экономически политических вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне", – сказал австрийский президент.

Также он добавил, что Австрия поддерживала санкции против России за аннексию Крыма, однако сейчас ситуация запутанная.

"Мы знаем, что на него (Навального. – Ред.) было совершено покушение. Но, кто именно это сделал, нам неизвестно", – резюмировал Ван дер Беллен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

В пятницу, 11 сентября, в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины.

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