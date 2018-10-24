Повысят еще на 40%: МВФ выдвинул Украине жесткое требование по цене на газ

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает доведение цены на газ до рыночной, а это значит, что она должна вырасти еще на 40%.

Как рассказали OBOZREVATEL приближенные к переговорному процессу источники, МВФ в ходе дискуссий сменил позицию "тариф должны сформировать на уровне импортного паритета" на "нужно выровнять цены для промышленности и населения".

Отмечается, что последний пункт якобы означал повышение цен более чем на 30%, в то время как премьер-министр Владимир Гройсман, по словам источника, пытался договориться о росте примерно на 13%.

"В МВФ согласились на поэтапное повышение цен до рыночных. В следующем году это будет примерно 80% рыночной цены, сейчас — больше 60%. То есть население будет в этом году покупать газ по цене примерно на 40% ниже рыночной, в следующем — на 20% ниже рыночной", — рассказал источник.

Как сообщалось, 19 октября Кабинет министров во время внеочередного заседания единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина — настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.