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/Новости экономики

Повысят еще на 40%: МВФ выдвинул Украине жесткое требование по цене на газ

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Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает доведение цены на газ до рыночной, а это значит, что она должна вырасти еще на 40%.

Как рассказали OBOZREVATEL приближенные к переговорному процессу источники, МВФ в ходе дискуссий сменил позицию "тариф должны сформировать на уровне импортного паритета" на "нужно выровнять цены для промышленности и населения".

Отмечается, что последний пункт якобы означал повышение цен более чем на 30%, в то время как премьер-министр Владимир Гройсман, по словам источника, пытался договориться о росте примерно на 13%.

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"В МВФ согласились на поэтапное повышение цен до рыночных. В следующем году это будет примерно 80% рыночной цены, сейчас — больше 60%. То есть население будет в этом году покупать газ по цене примерно на 40% ниже рыночной, в следующем — на 20% ниже рыночной", — рассказал источник.

Как сообщалось, 19 октября Кабинет министров во время внеочередного заседания единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина — настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Место
Украина
Объекты
газУкраинаМВФ
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Мир Миру
Мир Миру
Хватит Гройсману себя хвалить. Рынка газа в Украине нет. Хочется ожидать рост внутреннего производства за счёт снижения цен на газ для промышленности до 8,5 грн/куб.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Действительно, "нужно выровнять цены для промышленности и населения".
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ТОТ кто говорит что газ должен быть дешевый ДУРИТ НАРОД УКРАИНЫ! Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Чудова новина
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