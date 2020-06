Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции"

Послы стран-членов Евросоюза приняли решение продлить санкции против России за аннексию Крыма еще на один год.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий в среду, 10 июня, на своей странице в Twitter.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год. Благодарны нашим партнерам за их непоколебимую поддержку", – написал он.

Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

#EU unity and solidarity destroyed Russia’s desperate efforts to use #COVID19 for lifting sanctions imposed on RF for ongoing aggression against Ukraine. "Crimean package" will be prolonged for another year. Grateful to our 🇪🇺 partners for their unwavering support of 🇺🇦@EUCouncil