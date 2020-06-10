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10 июня • обновлено в 12:26
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Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции"

2.3т
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Послы стран-членов Евросоюза приняли решение продлить санкции против России за аннексию Крыма еще на один год.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий в среду, 10 июня, на своей странице в Twitter.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год. Благодарны нашим партнерам за их непоколебимую поддержку", – написал он.

Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Теги
санкции Крым
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