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Порошенко уволил Вовка с должности главы НКРЭКУ

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Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом свидетельствует указ главы государства №148/2018, опубликованный на официальном сайте Администрации президента Украины.

Согласно действующему законодательству, полномочия Вовка в статусе главы НКРЭКУ истекли 26 мая.

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Вовк был назначен на должность и.о. председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До этого Вовк работал в компаниях ICU и Roshen.

Дмитрий Вовк

УНИАН

Главными претендентами на вакантную должность главы комиссии являются: Александр Формагей (работал членом НКРЭКУ), Алена Антонова (ДТЭК), Дмитрий Коваленко (Госэнергоэффективность) и Оксана Кривенко (замдиректора одного из департаментов НКРЭКУ).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как летом в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги.

Персоны
Петр ПорошенкоДмитрий Вовк
Место
Украина
Объект
НКРЭКУ
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