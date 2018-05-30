Порошенко уволил Вовка с должности главы НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом свидетельствует указ главы государства №148/2018, опубликованный на официальном сайте Администрации президента Украины.

Согласно действующему законодательству, полномочия Вовка в статусе главы НКРЭКУ истекли 26 мая.

Вовк был назначен на должность и.о. председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До этого Вовк работал в компаниях ICU и Roshen.

Дмитрий Вовк УНИАН

Главными претендентами на вакантную должность главы комиссии являются: Александр Формагей (работал членом НКРЭКУ), Алена Антонова (ДТЭК), Дмитрий Коваленко (Госэнергоэффективность) и Оксана Кривенко (замдиректора одного из департаментов НКРЭКУ).

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