Польша оштрафовала 'Газпром' почти на $8 млрд: в России отреагировали

В Польше антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд из-за трубопровода "Северный поток-2".

Российский газовый монополист получил соответствующее наказание за строительство газопровода без согласия. Об этом говорится на странице UOKiK в Twitter.

Кроме того, штраф получили еще пять компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Одновременно с этим польский антимонопольный регулятор издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства российского газопровода.

После соответствующего решения UOKiK акции "Газпрома" резко упали.

Позже представители "Газпрома" заявили, что видят в максимальном штрафе по "Северному потоку-2" желание Польши остановить проект любыми средствами.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть меньше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.