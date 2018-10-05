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МирСпорт

"Показать кузькину мать": Евросоюзу предрекли подлый удар от России

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Россия в рамках ответа на санкции Запада может ограничить поставки нефти в страны Европейского Союза.

Такое мнение высказал в блоге на OBOZREVATEL эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. По его словам, для США в этом плане угрозы нет.

"Они (Россия. – Ред.) изучают такую ​​опцию по принципу "показать кузькину мать". Американцам они этого сделать не могут, ибо они не покупают российскую нефть и газ. Но Европа - часть Запада и когда речь заходит об усилении санкций против России, она включает опции, связанные с контрсанкциями", - написал он.

По его словам, такие действия Москвы так или иначе приведут к росту цен на нефть.

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"На сколько она еще может расти? В течение последних месяцев происходит ускоренный рост. Цена балансирует между $70-80 за баррель, сейчас вышла в $80, что тоже свидетельствует об ускорении. Но чем быстрее будет расти цена на нефть, тем быстрее она потом обвалится. Каждое последующее падение цен на нефть будет больше предыдущего", - выразил мнение Гончар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания обсудит с союзниками новые санкции против России из-за ее действий, нарушающих международные нормы.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Объекты
НефтегаздобычаЕвросоюзсанкции Россия
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ааа, епта... украинские "аналитиГи"....
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