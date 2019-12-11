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11 декабря • обновлено в 15:29
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Пока не будет мира на Донбассе: Зеленский потребовал новых санкций против России

5.6т
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Украина надеется на продление Евросоюзом санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления мира на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба ОПУ. Отметим, что лидеры созвонились накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, обсудят вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

"Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", – сказал Зеленский.

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Украинский лидер подтвердил, что Киев будет оставаться надежным партнером в вопросах о транзите газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Зеленский потребовал санкций против РФ

Зеленский потребовал санкций против РФ

Президент Европейского совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность ЕС и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
санкции
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Комментарии
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
В общем поболтали ни о чем.
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
В ходе встречи нормандской четверки в Париже Владимир Александрович Зеленский жестко поставил на место Лаврова, довел до истерики Суркова и за пять минут завербовал Путина, который до этого три часа пытался безуспешного вербовать самого Владимира Александровича. Так же Зеленский строго отчитал Трампа, который не вовремя позвонил с просьбой не объявлять таки ему импичмент, разрулил ситуацию с желтыми жилетами во Франции и с нелегальными мигрантами в Германии. И дал в долг МВФ и на чай официанту, который приносил ему воду!Редакция нашей газеты «Альтернативные новости» поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и благодарит за то, что остаётесь с нами.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Шапиро Женька, Я смотрю ты заседания думы смотришь! Я вот пару раз посмотрел. Скучная и очень рутинная работа.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Rabinovich Alexander:"Галактионов Николай Петрович, супер! " Да, смешно получилось, развлекло, почти, как Майские указы или заседания Думы. :)
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Говорят, после встречи в Нормандском формате Зеленский лежит под капельницей из слёз Путина.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Цуканов Евгений:"Говорят, после встречи в Нормандском формате..." У кого говорят, у Соловьёва или у супругов Скабеевых? :)
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