Пока не будет мира на Донбассе: Зеленский потребовал новых санкций против России

Украина надеется на продление Евросоюзом санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления мира на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба ОПУ. Отметим, что лидеры созвонились накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, обсудят вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

"Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", – сказал Зеленский.

Украинский лидер подтвердил, что Киев будет оставаться надежным партнером в вопросах о транзите газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Зеленский потребовал санкций против РФ

Президент Европейского совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность ЕС и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 декабря в Париже состоялась встреча, которая стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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