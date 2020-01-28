Поездка Зеленского в Давос стоила Украине миллионы гривен: опубликован эксклюзивный документ

Президент Владимир Зеленский потратил на перелет в Давос, где проходил Всемирный экономический форум, свыше 2,5 млн гривен.
Соответствующие средства Государственное управление делами президента перечислило госавиапредприятию "Украина". Об этом свидетельствуют данные, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL.
В частности, в сумму 2,5 млн гривен входит перелет Зеленского в швейцарский город Давос и последующее возвращение в Киев.
Президент потратил на перелет в швейцарский Давос свыше 2,5 млн гривен
Президент потратил на перелет в швейцарский Давос свыше 2,5 млн гривен
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетили Всемирный экономический форум в Давосе.
Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поехали украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Экономический форум в Давосе" на OBOZREVATEL.