Поездка Зеленского в Давос стоила Украине миллионы гривен: опубликован эксклюзивный документ

Президент Владимир Зеленский потратил на перелет в Давос, где проходил Всемирный экономический форум, свыше 2,5 млн гривен.

Соответствующие средства Государственное управление делами президента перечислило госавиапредприятию "Украина". Об этом свидетельствуют данные, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL.

В частности, в сумму 2,5 млн гривен входит перелет Зеленского в швейцарский город Давос и последующее возвращение в Киев.

Президент потратил на перелет в швейцарский Давос свыше 2,5 млн гривен

Президент потратил на перелет в швейцарский Давос свыше 2,5 млн гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетили Всемирный экономический форум в Давосе.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поехали украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

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