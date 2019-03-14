"Подумай о сыне": Сбербанк России разразился угрозами в адрес украинской судьи

Судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Антонина Мальченко, которая рассматривала дело против "Сбербанка", получила письмо с угрозами от руководства российского финансового учреждения.

"С данного момента любые действия, направленные на ущемление интересов "Сбербанка", или действия, совершенные в пользу оппонентов "Сбербанка", будут расцениваться руководством "Сбербанка" как умышленные препятствия интересам Российской Федерации в Украине и повлекут за собой последствия в виде открытия уголовных производств относительно таких лиц Следственным комитетом РФ", – говорится в обращении к судье, передает пресс-служба Высшего совета правосудия Украины.

После того как Мальченко пожаловалась на вмешательство в ее работу, на ее номер в приложении Viber поступило ряд сообщений с предложением "прислушаться к совету и в течение 24 часов забрать свое заявление".

В противном случае лицо угрожало предпринять определенные методы и рекомендовало "подумать о безопасности сына".

Поскольку на указанные сообщения Мальченко не отвечала, то в последующем некое лицо заявило, что судья начала его злить, поэтому он наведается к ней.

В то же время в правлении "Сбербанка" заявили, что их финансовое учреждение не причастно к сообщениям с угрозами, а все письма – поддельные.

Также в российском банке сообщили, что принимают меры с целью нивелирования последствий спланированной провокации и для установления и наказания причастных к этому лиц. В частности, "Сбербанк" обратился в ГПУ для проведения расследования по указанным фактам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн гривен. Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

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