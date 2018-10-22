Под угрозой депортации: в Украине ввели новшество для иностранных работников

Миграционная служба Украины переводит иностранцев с бумажных разрешений на временное проживание в виде "книжечек" на новые пластиковые id-карты (по типу биометрических). Из-за этого тысячи человек оказались под угрозой депортации.

Как сказано в материале UBR, вместо определенных по закону 15 дней, люди ждут эти id-карты месяцами, нарушая таким образом все сроки легального пребывания в Украине.

По словам экспертов, больше всего в переходной период пострадают компании, привлекающие иностранцев к работе в своих call-центрах, международных менеджеров по контролю качества и сертификации, а также иностранных руководителей среднего и высшего звена.

"Печатает новый документ тот же комбинат, что и id-паспорта украинцам. Поэтому из-за очередей иностранцы не успевают получить их в срок. Но в Миграционной службе нас заверили, что с этой недели вопрос сдвинется с места и выдадут первые 1300 id-карточек иностранцам. К счастью, за время задержек не было слышно о штрафах или случаях депортации иностранных работников", — пояснила руководитель Львовского офиса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Он также отметила: чтобы избежать риска, некоторые компании были вынуждены отправить своих работников обратно домой, где они должны были проходить всю процедуру оформления на работу еще раз, чтобы снова иметь возможность по истечению нескольких месяцев вернуться в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конкурентную борьбу за трудовых мигрантов из Украины пытаются вмешаться европейские страны, которые сами потеряли много рабочих рук из-за миграции.

Главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).