Побили рекорд ''хотелок'': нардепам выдвинули претензии из-за госбюджета-2019

Во время рассмотрения проекта госбюджета Украины на 2019 год Верховная Рада побила рекорд по объему поданных поправок.

Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова передает "Новое время". "В прошлом году правки депутатов (к проекту Минфина по госбюджету-2018. – Ред.) были еще одним бюджетом. В этом же году депутаты подали целых два бюджета. 2 трлн 200 млрд грн – это стоимость поправок", – сказала глава финансового министерства.

В четверг, 18 октября, правительство утвердило проект госбюджета-2019 с доходами 1,01 трлн грн и расходами 1,09 трлн грн. При этом Маркарова назвала наиболее необходимую, с точки зрения Минфина, реформу, – переход на среднесрочное бюджетное планирование.

"Сегодня для меня большой праздник, не столько потому, что приняли госбюджет в первом чтении, а потому, что приняли изменения в Бюджетный кодекс. Это важнейшая реформа – потому что она институциализирует изменение в том, что мы начинаем планировать не на год, а на три, устанавливаем конкретные потолки расходов и большую ответственность чиновников", – подчеркнула и.о. министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла проект Государственного бюджета Украины на 2019 год. За соответствующий законопроект в целом проголосовали 240 народных депутатов.