По всей Украине могут отключить горячую воду: выяснилась проблема

В Украине с 18 октября могут начаться массовые перебои с горячей водой, поскольку в этот срок закончится срок действия заключенных с НАК "Нафтогаз" договоров о поставках газа.

Об этом заявил заместитель главы правления компании Сергей Перелома на совещании по готовности к отопительному сезону. По его словам, октябрь был сложным месяцем с точки зрение оформления договорных отношений с компаниями. (Чтобы посмотреть видео по теме доскрольте до конца страницы)

"Мы специально сделали субботу и воскресенье (29 и 30 сентября. - Ред.) рабочими днями. Приехали за два дня всего 10 организаций. Я не знаю, стоит ли НАКу портить свои выходные, если предприятия не хотят работать на выходных. Спецобязательства продлены до 18 октября. В любом случае новая договорная компания начнется с 18 октября. Без договора никаких операций, поставок газа, не будет", - пояснил он.

Впрочем, по его словам, в некоторых регионах все 100% предприятий уже подписали необходимые договора. Таким образом у них проблем возникнуть не должно.

"100% предприятий на Закарпатье, Волыни и в Ивано-Франковске получили номинации на газоснабжение. С ними проблем нет. Есть определенное количество областей, где проблема существует только в одной организации. Там в этом направлении они работают очень неплохо", - пояснил Перелома.

Ранее OBOZREVATEL пояснили в "Нафтогазе", что на данный момент активно занимаются подписанием новых договоров, а без них выделять газ компания не может. Таким образом в результате теплокоммунэнерго во многих городах уже отключили горячую воду - ее просто нечем подогревать.

Ситуацию осложнило то, что за несколько дней до истечения сроков договоров Кабмин принял решение отсрочить повышение тарифа на газ для населения. Принять окончательное решение по поводу новой цены в правительстве собираются 18 октября.

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