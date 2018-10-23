Первый украинский лоукостер запустил продажи билетов: озвучены цены

Первый украинский лоукостер SkyUp запустил продажи билетов на международные рейсы.

В частности, для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси (Грузия), Софию (Болгария), Попрад (Словакия) и Барселону (Испания), сообщает Avianews.

Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси – от 1508 грн, в Софию – от 1508 грн, в Попрад – от 987 грн, в Барселону – от 1508 грн.

Соответствующие рейсы начнут выполняться с декабря 2018 года.

Авиакомпания предлагает билеты эконом класса по трем тарифам: Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг, Standard помимо ручной клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом, Flex помимо услуг тарифа Standard включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

Напомним, что 18 мая авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали о новых лоукостерах, которые зайдут на украинский рынок.