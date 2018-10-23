МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Первый украинский лоукостер запустил продажи билетов: озвучены цены

1.6тЧитать материал на украинском

Первый украинский лоукостер SkyUp запустил продажи билетов на международные рейсы.

В частности, для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси (Грузия), Софию (Болгария), Попрад (Словакия) и Барселону (Испания), сообщает Avianews.

Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси – от 1508 грн, в Софию – от 1508 грн, в Попрад – от 987 грн, в Барселону – от 1508 грн.

Новости
Контракт на $624 млн: украинский лоукостер заказал пять новых Boeing

Соответствующие рейсы начнут выполняться с декабря 2018 года.

Авиакомпания предлагает билеты эконом класса по трем тарифам: Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг, Standard помимо ручной клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом, Flex помимо услуг тарифа Standard включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

Напомним, что 18 мая авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали о новых лоукостерах, которые зайдут на украинский рынок.

Читайте все новости по теме "Лоукостеры в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Лоукостеры в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги