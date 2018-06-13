Первая в мире: гривня установила важный рекорд

Гривня в 2018 году укрепилась больше всех других валют в мире.

В частности, украинская валюта выросла на 7,7% по отношению к доллару, несмотря на заморозку международной финансовой помощи, увольнение министра финансов и поддерживаемую Кремлем войну на Донбассе, пишет Bloomberg.

Заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий отмечает, что ключ к успеху заключается в том, чтобы не полагаться на краткосрочный капитал для финансирования дефицита текущих счетов.

"Это довольно опасно, потому что, если у вас есть негативные настроения, инвесторы просто покидают рынок, и это оказывает огромное давление на денежно-кредитную политику и обменный курс. Но это не тот случай для Украины", – заявил замглавы НБУ.

Украина с осени прошлого года смогла привлечь около 550 миллионов долларов "горячего капитала". При этом НБУ ужесточил денежно-кредитную политику и повысил учетную ставку до 17%.

В то же время Чурий подчеркивает, что регулятор не будет снижать учетную ставку, если инфляция по-прежнему будет вдвое превышать цели Нацбанка.

"Не думаю, что мы сможем смягчить денежно-кредитную политику, пока не увидим сильную тенденцию дезинфляции. Жесткая денежно-кредитная политика позволит нам вернуть инфляцию к цели в середине следующего года, а не раньше", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ рассказали, что ждет экономику Украины.