"Период крупнейших выплат": в Украине объяснили важность работы с МВФ

Для Украины 2019 год является периодом крупнейших выплат по внешнему государственному долгу. На начало года объем выплат по обслуживанию и погашению госдолга оценивался в 6,3 млрд долларов.

"Действующая программа stand-by предполагает выделение двух траншей – 1,3 млрд долларов в мае (время переносится) и 1,2 млрд долларов в ноябре (в случае, если бы наша страна выполняла условия Меморандума о сотрудничестве с Фондом, в частности, для получения первого из двух траншей было выполнено только одно условие из четырех – монетизация субсидий)", – сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

Кроме того, после предоставления соответствующих траншей кредита МВФ, Украина могла бы рассчитывать на 0,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС и 1 млрд долларов кредитов Всемирного банка. Суммарно – 4,1 млрд долларов.

"В варианте с новой программой сроки получения кредитов предсказать сложно. Работа над новой программой может занять в лучшем случае пару месяцев. Учтем и то, что представители Фонда для ее обсуждения приедут не раньше формирования нового правительства по итогам парламентских выборов. Получается, раньше сентября представителей МВФ ждать не придется, поэтому подписание документов стоит ожидать не ранее конца сентября – начала октября", – сообщил Данилишин.

По его словам, за три летних месяца Украине нужно будет сжечь внешних долгов на сумму 1,8 млрд долларов, в сентябре – 1,7 млрд долларов. Плюс к этому – ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту.

"Справимся? Справимся. Но в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях – международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплат по госдолгу 1,7 млрд долларов. Поэтому, если сохраняется возможность продолжения сотрудничества с МВФ в рамках действующей программы, целесообразно этим воспользоваться", – резюмировал Данилишин.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Для Украины 2019 является периодом крупнейших выплат по внешнему государственному долгу

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – было зарегистрировано более 10 законопроектов от парламентариев.

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