Переплаты в 10 раз: в НБУ рассказали, как украинцев обманывают на кредитах

Национальный банк Украины установил, что некоторые финансовые организации, заключая кредитные соглашения с украинцами, занижают размер реальных процентов по кредитам и различных комиссий до 10 раз.

"Это даже не экономическая, а социальная проблема, потому что такая недостоверная информация может поставить человека в условия, когда он просто будет не способен выплачивать кредит – ведь рассчитывал на выплаты в 8-10 раз меньше – именно на столько часто реальные проценты превышают задекларированные", – сообщила эксперт НБУ Ольга Лобайчук, передает Finance.ua.

По ее словам, подобные действия со стороны организаций негативно влияют на объемы кредитования в украинской экономике, поскольку ложные данные о кредитном продукте порождают недоверие общества к финансовой системе в целом.

В то же время Лобайчук признала, что у НБУ нет механизма наказания финучреждений, указывающих ложные процентные ставки.

"Ежеквартально НБУ получает почти 10 тысяч жалоб от граждан, однако, к сожалению, нет инструментов для наказания нарушителей", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине набирает обороты схема обмана с помощью так называемых беспроцентных кредитов (1,6%), которые на самом деле предусматривают годовую ставку – 584%.