"Падают куски бетона": блогер показал состояние жилых домов в "ДНР"

В оккупированном Дебальцево на Донбассе из межпанельных швов в высотках падают камни и куски бетона. Так происходит из-за того, что боевики "ДНР" не занимаются ремонтами домов.

На состояние жилого фонда в оккупированном Дебальцево обратил внимание блогер Aleks Afonin.

На своей странице в Twiter блогер опубликовал фотографии потресканных стен и вывалившихся из них кусков бетона. Эти снимки 12 июля 2019 года местные жители выложили в группе "Дебальцево ДНР".

"Даже не хочется уже ничего писать по этому поводу. Итак все и всё видят. Просто оставлю это здесь", - сопроводил комментарием Aleks Afonin свою запись.

Жители Дебальцево предупреждают друг друга об опасности и просят беречь детей.

Дома в "ДНР" twitter.com/ya_kak_apelsin

"Прошу быть осторожными, особенно детям! В доме по ул. Пушкина, 6-а периодически выпадают межплиточные швы (падающие куски бетона). Обрушение произошло с 5 этажа", – пишет местная жительница Елена Неговелова.

#Дебальцево #ордло

Даже не хочется уже ничего писать по этому поводу. Итак все и всё видят. Просто оставлю это здесь. pic.twitter.com/qqAbO2FQqd — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) 14 июля 2019 г.

Ее слова подтверждает другая женщина: "У нас во дворе на Восточном такое же. Еще и с козырька падают куски, прямо у входа в подъезд".

Напомним, боевики при поддержке российских "ихтамнетов" захватили Дебальцево в начале 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители подконтрольных боевикам территорий откровенно рассказывают о реалиях оккупации – высоких ценах, невыплате зарплат и поборах на блокпостах.

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