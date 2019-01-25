Отмена льгот на электричество в Украине: что будет с ночным тарифом

Решение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг об отмене ночного льготного тарифа на поставку электроэнергии не коснется бытовых потребителей.

"Для бытовых потребителей дифференцированные тарифы на электроэнергию по периодам времени остались неизменными. Так что каждый бытовой потребитель вправе использовать такие тарифы при наличии зонного счетчика", – пишет в Facebook председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По ее словам, применение дифференцированных тарифов для бытовых потребителей является вопросом договоренностей между таким потребителем и его поставщиком.

"Небытовой потребитель может использовать дифференцированные тарифы при условии налаживания договоренностей с поставщиком и установления соответствующей системы учета электроэнергии", – сообщила Кривенко.

Председатель НКРЭКУ подчеркнула, что именно поставщик формирует коммерческое предложение и конечную стоимость электроэнергии. В то же время небытовой потребитель должен обращать внимание на коммерческое предложение поставщика и проводить необходимые переговорные процедуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили ночной льготный тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг. Таким образом, с 1 января 2019 для небытовых потребителей теряют силу тарифы, дифференцированные по времени.

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