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14 мая • обновлено в 16:32
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Открывать метро в ближайшее время не будут – Криклий

7.3т
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая. Точная дата открытия будет озвучена до конца недели.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1". Так он прокомментировал просьбу мэра Виталия Кличко открыть подземку уже 25 мая.

"Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается – то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно тяжело", – сказал Криклий.

По мнению министра, он бы не спешил с этим решением.

"Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. К концу недели Минздрав должен назвать даты, не накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы мы не брали на себя ответственность или риски. Ибо мы эти риски делим с городскими властями", – добавил он.

Транспорт будет выходить из карантина поэтапно:

  • К концу недели согласуют с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса.

  • Ведется работа с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными.

В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что метро в Киеве может быть открыто с 22 мая, если столица будет соответствовать противоэпидемиологическим критериям, разработанным экспертами Минздрава.

Стало известно, когда могут открыть метро в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая Кличко выступил с требованием к правительству о восстановлении работы метро в столице после окончания карантина, в частности, 25 мая.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по плану, который наработало правительство, запуск работы метро в Киеве не может произойти до завершения карантина 22 мая.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина Киев
Теги
метро карантин
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
не нужно вобще открывать,оборудование сдать металоломом,тонели затопить,нужна полная декомунизация,а уже потом построить свой ,свидомо-мыздобулый еврогиперлуп!
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Экономика

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