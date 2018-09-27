"Оспорить американское господство": Европа решила бросить вызов доллару

Новый план Германии, Франции, Британии, Китая и России по созданию специальной финансовой инфраструктуры для обхода санкций США против Ирана может убедительно бросить вызов мировому господству доллара.

В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини уже анонсировала создание международного финансового посредника с господдержкой, который будет работать с компаниями, заинтересованными в операциях с Ираном и его контрагентами, сообщает InoPressa.

"Такие операции (надо полагать, в евро и фунтах стерлингов) не будут видны американским властям. Европейские компании, работающие с государственным посредником, технически, возможно, даже не будут нарушать американские санкции в нынешнем варианте. Эта система, вероятно, будет открытой также для России и Китая", – считает колумнист Bloomberg Леонид Бершидский.

По его словам, Европа таким образом обеспечит инфраструктуру для законного, безопасного нарушения санкций и гарантии того, что о транзакциях не будет сообщаться американским регуляторам. Вводить санкции против "специального целевого механизма" будет бессмысленно, потому что у США не будет возможностей узнать, кто и почему с ним взаимодействует.

В то же время Бершидский акцентирует внимание на том, что усилия по подрыву доллара в конечном счете не сводятся к Ирану. В частности, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер недавно призвал укрепить роль евро в мире и отойти от традиционных долларовых расчетов в международной торговле.

"Россия и Китай давно добиваются того же, но только вместе с Европой, родиной второй мировой резервной валюты, у них есть шанс оспорить американское господство", – резюмировал Бершидский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая стало известно, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

После этого Вашингтон расширил ограничительные меры против Тегерана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

В ответ Иран объявил, что если экспорт нефти заблокируют, то будут перекрыты поставки топлива на международный рынок через Ормузский пролив, через который идет около 20% всего мирового экспорта нефти.