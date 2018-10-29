Оскорбления и угрозы: как коллекторы давят на должников в Украине

В Украине коллекторские фирмы клевещут на должников в социальных сетях и угрожают расправой над родными и близкими.

"Коллекторы начинают звонить, угрожают физической расправой детям, мне. Заводятся фейковые страницы в соцсетях, с этих страничек постятся фото, пишутся всякие оскорбления", – заявила одна из жертв коллекторов Ольга Боравлева, сообщает "Сегодня".

По словам коллектора со стажем Андрея, который согласился дать комментарий на условиях анонимности, работники таких фирм действуют под прикрытием финансовых учреждений и ради возвращения кредитов шантажируют людей.

"Работа коллекторов зависит от выработки напрямую – то есть от того, насколько успешно они могут влиять на психику людей. Я не раз слышал, как звонили клиенту и говорили: "Либо ты, с***, платишь сегодня долг, либо п*** твоим родным", – заявил работник коллекторской компании.

В то же время юристы утверждают, что такая деятельность данных фирм незаконна. Работникам разрешается только отправлять SMS-напоминание о состоянии счета должника, а звонки и угрозы являются уголовным преступлением.

"Если такая ситуация произошла, надо обращаться в правоохранительные органы. Это подследственное дело. К сожалению, полиция не очень часто реагирует на такие заявления, однако, если несколько раз написать, действия могут быть", – заявил адвокат Николай Хахула.

В частности, в заявлении необходимо указать все данные о компании – от реквизитов счета, на который требуют перечислять средства, до номеров телефонов, с которых звонят коллекторы. Кроме того, юристы рекомендуют записывать на диктофон разговор с работниками таких фирм – это будет доказательством, если дело дойдет до суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество невозвратов по кредитам одно из самых высоких в мире. Деньги не возвращают как юридические, так и физические лица.