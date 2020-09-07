Ощадбанк больше не будет давать 100% гарантии возврата вкладов: что и когда изменится

Ощадбанк присоединится к ФГВФЛ в 2021 году. Delo.ua

Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц уже с 1 января 2021 года. Таким образом государственный банк больше не будет давать 100% гарантию возврата вкладов. Максимальная сумма выплаты составит 200 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба НБУ, такой план утвердили на заседании Совета по финансовой стабильности 2 сентября.

Такое предложение еще требует имплементации на уровне закона.

"Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных вкладах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов", – сказано в сообщении.

Как повлияет на вкладчиков Ощадбанка

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тысяч гривен.

Максимальная сумма гарантирования банковских вкладов уже длительное время остается на уровне 200 тысяч грн.

Препятствием к увеличению гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн является вопрос реструктуризации задолженности ФГВФЛ перед Министерством финансов.

В Нацбанке считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее планировалось, что государственный Ощадбанк с 1 июля 2020 года перестанет давать 100% гарантию возврата по депозитам своим вкладчикам в случае банкротства. Это было предусмотрено правительственным законопроектом №2571.

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