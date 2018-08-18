Свадьба за одну гривню: адвокат раскрыла коррупционные схемы

Согласно украинскому законодательству за административные услуги должен взиматься только соответствующий админсбор. Однако многие коммунальные предприятия, регистрируя брак, выдавая права, визы или паспорта, пользуются лазейкой в законах для того, чтобы заработать.

Деталями этой схемы с ObozTV поделилась адвокат Татьяна Лежух-Вовк. По её словам, предприятия оставляют административный сбор неизменным, но дополнительно устанавливают плату за сопутствующие услуги.

“Таким образом вместо 96 копеек - сколько там стоит регистрация брака - стоимость услуги может доходить до 12 000 гривен”, - пояснила адвокат.

В качестве примера она привела популярный сервис “брак за сутки”, заявив, что в регионах его стоимость может колебаться в районе 1500 гривен, в то время как в Киеве максимальный пакет стоит 12 000 гривен.

Также Лежух-Вовк посоветовала украинцам не пользоваться услугами посредников в таких популярных в настоящее время вопросах, как выдача украинской визы и международных прав.

“Сам административный сбор за выдачу прав составляет 227 гривен, но посредники могут просить сумму от 100 до 300 долларов. Эта услуга уже знает случаи, когда людям предоставлялись поддельные права. Поэтому лучше все же по этой услугой обращаться в сервисные центры МВД и непосредственно там это все получать”, - заявила она.

В любом случае, государственные регистрационные услуги регулируются законодательством о защите прав потребителей, считает адвокат.

“Когда услуга оказана противозаконно и человек желает оспорить её государственного регистратора, нужно идти в комиссию Минюста, которая рассматривает соответствующие жалобы, или в суд. Когда предоставление услуги связано с какими-то негативными впечатлениями, когда человек остался недоволен, он должен идти и жаловаться в инспекцию прав потребителей и указывать, что именно, по его мнению, сделано некачественно и в чем заключается нарушение закона”, - резюмировала Лежух-Вовк.

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о том, как государство наживается на украинцах с помощью госуслуг.

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