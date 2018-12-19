Опасная квартира: в Украине бум на рынке недвижимости, работают мошенники

В Украине взлетели цены на посуточную аренду квартир. Самый дорогой вариант – 48 тыс. грн за сутки. При этом большая часть жилья уже занята, как сообщают аналитики, число свободных вариантов по сравнению с ноябрем сократилось в семь раз.

Повышенным спросом на жилье традиционно пользуются мошенники. OBOZREVATEL поговорил с риелторами и выяснил, как украинцев дурят при аренде жилья.

Сколько стоит жилье на Новый год

Среди свободных вариантов остались только "однушки", "двушки" и хостелы, рассказывают аналитики OLX. Последний вариант – наиболее бюджетный. Если верить объявлением, Новый год в хостеле можно встретить всего лишь за 120 грн с человека. В то же время домик для компании обойдется в среднем в 8,6 тыс. грн.

Лидером по количеству свободных мест оказался Киев. В пятерку также вошли Львовская, Одесская, Харьковская и Днепропетровская области.

"Топ 3 города Львовского региона, где арендодатели ищут гостей на пару ночей, – Львов, Трускавец и Моршин. Во Львове еще достаточно квартир от 1 до 3 комнат. "Однушка" на сутки обойдется в 450 грн. Двухкомнатная – уже 650 грн. За трешку в среднем просят 890 грн. К слову, съемщикам однушек в Трускавце предлагают на сотню меньше. В целом, львовские квартиры, в сравнении с ноябрем, встречаются в предновогодний период в 8 раз реже", – рассказывают аналитики крупного портала по аренде недвижимости.

На данный момент примерно 76% жилье на новогодние праздники в столице уже забронировано. И чем ближе до праздника, тем выше цены. К примеру, на одном из порталов комнату в двушке недалеко от метро "Видубычи" предлагают снять за 27 тыс. грн. При этом минимальный срок аренды – двое суток. То есть за двое суток в комнате придется отдать 54 тыс. грн!

"В квартире сделан евроремонт. Есть все удобства и коммуникации, интернет W-iFi. В комнате: плазменный телевизор, диван с ортопедическим матрасом. Вид на город", – говорится в объявлении.

Как дурят украинцев

Схема №1: одна квартира и 10 квартирантов. Киевский риелтор Максим Бабуряк рассказывает: на его пятилетней практике было всего два случая обмана, но от "попавшихся" клиентов он часто слышит рассказы о подобных "разводах".

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Одна из самых популярных схем: мошенники снимают квартиру на короткий период. За это время на компьютере распечатывают поддельное свидетельство о праве собственности. Показывают листик и объясняют, что оригинал якобы сейчас находится в другом городе и показывают ксерокопию, которую сами сделали в графическом редакторе.

Аренда квартиры pixabay.com

Доверчивые квартиранты подписывают договор, например, в котором сказано, что заселиться они могут с первого числа, и получают ключи. "Разумеется, в таком случае они платят за первый и последний месяц. Получают свой договор, проверяют ключи – они нормально открывают замок", – рассказывает риелтор.

Когда квартиранты приходят в указанное время в жилье, оказывается, что там их ждут такие же обманутые арендаторы. В то же время настоящий владелец жилья даже не догадывается, что с помощью его недвижимости провернули схему обмана.

Схема №2: по соседству с родственником. Еще одна схема – сдать только часть квартиры. Даже если документы в порядке и у арендодателя есть право на недвижимость, то если жилье находится в совместной собственности – в любой момент в квартиру может прийти второй "хозяин" и занять одну из комнат.

"Если владеете только ½ квартиры, эту часть вы и можете передать в аренду. Это вполне законно, но при этом стоит учитывать, что во второй части квартиры может жить второй владелец. Если в договоре все правильно прописано, это даже не будет обманом. То есть можно законно сдать половину квартиры и упомянуть об этом только в договоре", – рассказывает юрист Александр Плахотник.

Схема №3: уже чужая квартира. Еще один менее распространенный способ обмана – сдача в аренду квартиры, которая уже арестована судом из-за долгов по ипотеки и находится на торгах. В таком случае к арендаторам в любой момент может постучаться новый владелец. Свидетельство о праве собственности на квартиру остается у старых владельцев, поэтому при проверки документов даже у риелторов может сложиться впечатление, что проблем нет.

Схема №4: заплати задаток. Если "владелец" квартиры заявляет, что из-за большого количества желающих готов записать на просмотр и "придержать" квартиру только при предоплате, скорее всего, это мошенники. Такие лже-владельцы оставляют выгодные предложения в социальных сетях, а потом убеждают, что им нужно как можно быстрее сдать жилье.

Как не попасться мошенникам. Юрист Александр Плахотник поясняет: единственный способ на 100% убедиться в том, что жилье принадлежит тому, кто пытается его сдать – сделать выписку из реестра прав недвижимости. В ней должна быть информация о том, кому принадлежит жилье и не находится ли оно под арестом. Также важно при заселении подписать договор аренды (если он до трех лет, документ можно не заверять у нотариуса).