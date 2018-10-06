''Барьер пробит'': крымчане возмутились повышением цен на бензин

В сети жители оккупированого Россией Крыма возмутились повышением цен на бензин на полуострове.

На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в своем Twitter. Он также прикрепил скриншот с ценами на заправке.

"Барьер пробит. Переходим на сверхзвук вместе с мостом. А95 - 50,19 руб/л (21,20 грн). Скоро материковую Украину по стоимости догоним и будет не совсем понятно, кто добывает нефть, Украина или Россия? Кстати, качество топлива в Крыму самое отвратное - даже российские эксперты подтвердили", - написал он.

Некоторые сразу начали переводить русские цены в гривни.

"У нас тоже бензин стоит, что "мама не горюй". Даже с учётом того, что в стоимость заложен "автосбор", то цена (в пересчёте на рубли) около 80", "У нас уже 35 грн, так что доганять, есть куда", "У нас уже 31 грн и это не на топовых заправках", - написали комментаторы.

Пользователи также сравнивали цены на АЗС на материковой части Украины и в Крыму. По их словам, на многих заправках на полуострове бензин не доливают.

"В Украине дизель 32,5 грн стоит, газ - 15,5 грн, А95 - 35 грн, так что до Украины вам ещё далеко...", "Они стараются", "Оно и при Украине было, не знаю с чем связано, парадокс", "А то, что на заправках всех, абсолютно всех еще и не доливают, то можно считать, что фактическая стоимость бензина уже украинская", - прокомментировали они.

Барьер пробит. Переходим на сверхзвук вместе с мостом.

А95 - 50,19 руб/л (21,20 грн). Скоро материковую Украину по стоимости догоним и будет не совсем понятно, кто добывает нефть - Украина или россия. Кстати,качество топлива в Крыму САМОЕ отвратное - даже рос эксперты подтвердили pic.twitter.com/vijXLt6ZWv — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 4 октября 2018 г.

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