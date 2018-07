"Они на это не пойдут": Трамп объяснил, как завершить торговую войну с ЕС

Американский лидер Дональд Трамп в преддверии начала переговоров по экономическим вопросам между Соединенными Штатами и Европейским Союзом предложил свой способ прекращения торговой войны.

"Представители Евросоюза приедут в Вашингтон, чтобы обсудить торговую сделку. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии!" – написал Трамп в Twitter.

По его словам, подобные меры приведут к свободному рынку и справедливой торговле.

"Надеюсь, они это сделают, мы готовы, но они не будут (идти на такой шаг. – Ред.)!" – резюмировал Трамп.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!