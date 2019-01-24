Оккупанты захотели втянуть Лукашенко в решение проблем Крыма

Российская Федерация может обратиться к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помочь с обеспечением аннексированного Крыма водой.

"У нас Днепр каким-то странным образом приватизировала одна Украина, а это несправедливо, ведь до попадания на ее территорию он протекает по территории Беларуси", – заявил российский политик, бывший глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев в интервью EADaily.

По его словам, Москва могла бы решить проблемы с обеспечением оккупированного полуострова водой в обмен на приемлемые для Минска цены на газ и нефть.

"Почему бы нам не попросить Беларусь договориться с Украиной о поставках днепровской воды? Например, Беларусь продает Крыму днепровскую воду через Украину", – резюмировал Николаев.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Напомним, летом 2018 года в Крыму начала усиливаться засуха из-за чего на полуостровеначались проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала о недостатке воды, которая поставлялась на полуостров с материковой Украиной, в результате чего погибли все рисовые посевы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!