|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Оккупанты захотели втянуть Лукашенко в решение проблем Крыма

2.4тЧитать материал на украинском

Российская Федерация может обратиться к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помочь с обеспечением аннексированного Крыма водой.

"У нас Днепр каким-то странным образом приватизировала одна Украина, а это несправедливо, ведь до попадания на ее территорию он протекает по территории Беларуси", – заявил российский политик, бывший глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев в интервью EADaily.

По его словам, Москва могла бы решить проблемы с обеспечением оккупированного полуострова водой в обмен на приемлемые для Минска цены на газ и нефть.

Новости
''Это совпадение?'': Украину уличили в бизнесе с аннексированным Крымом

"Почему бы нам не попросить Беларусь договориться с Украиной о поставках днепровской воды? Например, Беларусь продает Крыму днепровскую воду через Украину", – резюмировал Николаев.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Напомним, летом 2018 года в Крыму начала усиливаться засуха из-за чего на полуостровеначались проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала о недостатке воды, которая поставлялась на полуостров с материковой Украиной, в результате чего погибли все рисовые посевы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Александр Лукашенко
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
27
33
Смешно
1
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Пускай уговорят Лукашенко перекрыть Днепр на границе с Украиной! И всю собранную воду разлить в бутылки и отправить в Крым! А мы будем пользоваться только нашей частью Днепра! Так Жирик предлагал еще в 2014 году...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
У нас,каким то образом россия захватила часть Украины,конкретно полуостров Крым и часть восточных территорий. Предлагаю договориться с Лукашенко,чтоб на следующую встречу с птн-пнх,он взял пару спецов своего кгб для просмотров шпилей кремля.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Lytvyn Eugen
Lytvyn Eugen
Точно. А чтоб Украину кинуть,через "Северный поток" лучше пустить.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги