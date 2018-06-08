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Огромные потери: еще одна страна пожаловалась на санкции против России

2.1тЧитать новость на украинском

Санкции против России вредят промышленности больше, чем пошлины США.

Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Он пожаловался на то, что из-за ограничений на торговлю с Россией страна лишилась возможности закупать необходимое для производства алюминия сырье, передает ТАСС.

"Введение американских пошлин на сталь и алюминий никак не повлияет на производство алюминия на заводе в Жьяр-над-Грономе... Его затронули санкции США, введенные против России. Slovalco не может покупать сырьё у российских фирм", — подчеркнул он.

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Таким оборазом, он подчеркнул, что Евросоюз якобы несет огромные потери в результате введения санкций против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюз должен положить конец болезненным санкциям против России и нормализовать с ней политические и экономические отношения.

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Тема
Санкции против России
Место
Словакия
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