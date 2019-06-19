Евросоюз неожиданно ввел ограничения на торговлю с Украиной: что попало под запрет

Лес-кругляк из Украины попал в отчет Европейской Комиссии об ограничении в торговле с партнерами.

В частности, в документе высшего органа исполнительной власти ЕС, который касается торговли и инвестиций за 2018 год, упомянут спор с Киевом о запрете экспорта необработанной древесины, сообщает "Европейская правда".

"Случай с недавним началом процедуры Украины по Соглашению об ассоциации (относительно запрета на экспорт древесины) – что, собственно говоря, событие 2019 года, – показывает, что при необходимости Комиссия не стесняется перейти к двустороннему урегулирования споров, как это предусмотрено в ее соглашениях о свободной торговле", – говорится в отчете.

Представители Еврокомиссии также отметили, что Китай является наиболее торгово-ограниченным партнером Европы с 37 барьерами, зарегистрированными в 2018 году. Это на четыре больше, чем годом ранее, что повлияло на экспорт Европейского Союза на сумму 25,7 млрд евро.

Россия заняла второе место с 34 барьерами.

Торговая напряженность между ЕС и США также увеличилась в прошлом году до 23 барьеров. Это на четыре больше, чем в 2017 году, что повлияло на экспорт ЕС на сумму 6,8 млрд евро.

Лес-кругляк попал в отчет ЕК об ограничении в торговле с партнерами

Напомним, еще в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

В частности, №5495 будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

Документ также предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Незаконная рубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившие существенный вред, – наказываются штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

При этом за незаконную вырубку, уничтожение лесных культур и молодняка будут накладывать штраф в размере 15-30 необлагаемых налогом минимумов, а должностных лиц ждет штраф в размере 75-150 необлагаемых минимумов.

В июле 2018 года Порошенко наложил вето на законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса. Авторы законодательной инициативы раскритиковали его решение.

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