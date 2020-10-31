Объединение с госшахтами существенно повысит стоимость 'Центрэнерго' – ФГИ

Привлекательность "Центрэнерго" и ее цена во время приватизации существенно повысится после объединения с государственными угольными шахтами.

Об этом заявил Тарас Елейко, заместитель главы Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго".

По "Центрэнерго" сейчас прорабатывается вопрос об объединении "Центрэнерго" в вертикально-интегрированную компанию с госшахтами. И это, действительно, может существенно увеличить и стоимость этого объекта, и его понятность для инвестора", - сообщил он в интервью государственному агентству "Укринформ".

Напомним, в начале октября Кабмин согласился на предложение Фонда государственного имущества создать вертикально-интегрированную компанию на базе "Центрэнерго" и наиболее перспективных угольных шахт.

Ожидается, что в состав новой компании войдут государственные шахты "Добропольеуголь", которые с 2011 г. находились во временной аренде у компании ДТЭК. По информации компании, ДТЭК инвестировал в государственные шахты "Добропольеугль" 400 млн долларов. На текущий момент они способны добывать до 4 млн тонн угля.

Идею присоединения шахт к "Центрэнерго" ранее поддержали глава комитета ВР по энергетике Андрей Герус и руководство самого "Центрэнерго".