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Новый суперсовременный аэропорт в Украине построит китайская компания: все подробности

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Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией China Airport Construction Group Corporation, которую привлекут к строительству нового аэропорта недалеко от Днепра.

"В следующем году мы начинаем строительство нового аэропорта между Днепром и Запорожьем. Это будет новый современный проект. И помощь мировых компаний нам крайне важна. Поэтому мы приветствуем сотрудничество с мировым бизнесом, который вместе с нами будет работать над проектами в авиационной отрасли и над модернизацией региональных аэропортов", – отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян, говорится на сайте ведомства.

Он приветствовал заключение меморандума и отметил важность модернизации украинских аэропортов.

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"Авиационная отрасль в Украине стремительно растет. На следующей неделе аэропорты Украины встретят двадцатимиллионного пассажира. Это результат, который еще несколько лет назад казался недостижимым, а сегодня это уже обыденность. Но мы хотим, чтобы минимум 50% населения Украины пользовалось авиационным транспортом", – отметил министр инфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что подписание меморандума закрепляет стремление обеих сторон к сотрудничеству и определяет намерение сторон работать по вопросам создания и внедрения проектов в авиационной отрасли.

В мероприятии принял участие руководитель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Николай Божко, представители Министерства инфраструктуры и Группы поддержки реформ.

China Airport Construction Group Corporation (основана в 1954 году в Пекине) – обеспечивает инженерное проектирование и консалтинг, управление проектами, инжиниринг и строительные услуги для гражданских аэропортов в Китае и за рубежом. Также компания занимается развитием научных исследований и коммуникации.

Новый суперсовременный аэропорт в Украине построит китайская компания: все подробности

Министерство инфраструктуры Украины

Новый суперсовременный аэропорт в Украине построит китайская компания: все подробности

Министерство инфраструктуры Украины

Новый суперсовременный аэропорт в Украине построит китайская компания: все подробности

Министерство инфраструктуры Украины

Новый суперсовременный аэропорт в Украине построит китайская компания: все подробности

Министерство инфраструктуры Украины

Новый суперсовременный аэропорт в Украине построит китайская компания: все подробности

Министерство инфраструктуры Украины

Новый суперсовременный аэропорт в Украине построит китайская компания: все подробности

Министерство инфраструктуры Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине должно начаться строительство нового современного аэропорта. Его планируют построить у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей – вблизи поселка Соленое. Первый транш составит 200 млн грн, а строительство планируют завершить за 2 года.

Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
Министерство инфраструктуры
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, что там за хрюканье было про китайскую Сибирь? Не пора ли свiдомому бидлу рассмотреть вопрос китайского Запорожья и Днепропетровска?
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Хoзяин Хoхлов
Хoзяин Хoхлов
Гиперлуп в укродурке уже построили..
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