Новый грандиозный мост: Украина может получить прямое сообщение со страной ЕС

Украинский и румынский берега Дуная хотят соединить автомобильным мостом, который станет частью европейского маршрута Е87 (Одесса - Варна - Анталия).

Соответствующие предпроектные предложения презентовали президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Болгарии Бойко Борисову, передает Думская. Презентация проходила на трассе Одесса-Рени у развилки на Болград.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы, ориентировочная стоимость проекта - 243 млн евро.

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Сообщается, что мост возведут между украинской Орловкой и румынской Исакчи. Длина сооружения составит 1050 метров (ширина реки в этом месте - 930 метров). С украинской стороны оборудуют въездной и выездной терминалы и совместный пункт пропуска.

"С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз", - отметил Варивода.

Во время презентации Порошенко сказал, что если делать мост платным, тогда под его строительство можно взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития.

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