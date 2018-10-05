МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

Новый грандиозный мост: Украина может получить прямое сообщение со страной ЕС

3.4тЧитать материал на украинском

Украинский и румынский берега Дуная хотят соединить автомобильным мостом, который станет частью европейского маршрута Е87 (Одесса - Варна - Анталия).

Соответствующие предпроектные предложения презентовали президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Болгарии Бойко Борисову, передает Думская. Презентация проходила на трассе Одесса-Рени у развилки на Болград.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы, ориентировочная стоимость проекта - 243 млн евро.

Новости
Украина потратит 300 млрд грн на ремонт и строительство дорог

Сообщается, что мост возведут между украинской Орловкой и румынской Исакчи. Длина сооружения составит 1050 метров (ширина реки в этом месте - 930 метров). С украинской стороны оборудуют въездной и выездной терминалы и совместный пункт пропуска.

"С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз", - отметил Варивода.

Во время презентации Порошенко сказал, что если делать мост платным, тогда под его строительство можно взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития.

Новый грандиозный мост: Украина может получить прямое сообщение со страной ЕС

http://dumskaya.net

Новый грандиозный мост: Украина может получить прямое сообщение со страной ЕС

http://dumskaya.net

Новый грандиозный мост: Украина может получить прямое сообщение со страной ЕС

http://dumskaya.net

Новый грандиозный мост: Украина может получить прямое сообщение со страной ЕС

http://dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабное строительство новой дороги в обход Полтавы сняли с высоты птичьего полета. Новый путь свяжет автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский и М-22 Полтава - Александрия.

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Объекты
строительстворемонт и строительство дорогплатные дорогиАвтомобильавто
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
8
Смешно
37
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Савченко Александр
Савченко Александр
Вот говорят, что вислоухие - жопорукие ! Смотрите фото 4/4 - какой Мост отгрохали , загляденье ! И совсем кредит не разворовали, что значит - реформы ! 1050 м - это не комар начихал ! А если сделать платным и ГТС не нужна ! Рашка сразу развалится, а Путин от зависти умрет !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
интересненько! ждем с нетерпением, а то уже надоело смеяться над укрофлотом, хочется чего то новенького!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Вроде на эту шнягу полгода назад уже давали предпроектные предложения... Что-то изменилось? :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Он Алекс
Он Алекс
Бухгалтер Борис, тебя ебет? ебанутый...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги