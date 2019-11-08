Новые правила для "евроблях": как в "Слуге народа" хотят решить проблему с растаможкой

Водителям авто на еврономерах предлагают очередную поблажку. Штрафы до конца 2019 года хотят отменить, а вопрос со всеми еврорегистрациями решить уже к середине 2020 года.

Изменения инициированы нардепом от “Слуги народа”, поэтому шансы на позитивное голосование достаточно высоки. Что нужно знать и как украинцы смогут покупать автомобили в Европе — в материале OBOZREVATEL.

Что предложили?

В Раде зарегистрировали два законопроекта 2342 и 2345, авторства нардепа от “Слуги” Алексея Ковалева. Они непосредственно касаются автомобилей на еврорегистрации. Так, идеи включают в себя:

в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу законопроекта не учитывать возрастной коэффициент при расчете акцизного сбора для автотранспортных средств (только ставку акциза и объем двигателя);

не учитывать экологический стандарт (Евро-5);

приостановить действия повышающих коэффициентов к ставкам акциза (для авто возрастом 5-8 лет – коэффициента 40, старше 8 лет – 50);

с 1 января 2021 года исключение из перечня подакцизных товаров легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов.

Какова ситуация сейчас?

Эпопея с еврономерами была актуальна весь 2018 год, сейчас же ситуация утихла. Президент Владимир Зеленский пошел навстречу организации “Авто Евро Сила” (которая представляет интересы бляхеров) и в Раде был принят отдельный закон об отсрочке.

Он вносит 90-дневную отсрочку штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины. Жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. гривен. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. гривен или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза — за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. гривен. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто – 170 тыс. гривен или конфискацией.

Правда, 4 ноября Государственная служба представила свой калькулятор для растаможки авто, который не нравится многим евробляхерам. Растаможка Opel Astra H 2005 года (которая на одном из сайтов продается за 2,5 тысяч долларов) обойдется, согласно калькулятору, в 1900 долларов. Это примерно 70% от стоимости авто.

Ранее же со стороны команды президента говорили о том, что стоимость растаможки не должна превышать 15% от цены за автомобиль.

Мнения экспертов

Автор проектов законов Алексей Ковалев детально разъясняет свою задумку по еврономерам. Такие авто можно будет растаможить без коэффициента возраста в формуле акциза.

“Растаможить автомобили на еврономерах можно будет из любой страны мира, любого года производства, которые заехали в режиме транзит или временный ввоз, начиная с 2015 года (подпадают под растаможку те авто, которые прибыли в Украину до вступления в силу закону). Штрафов за растаможку еврономеров не последует, если будет уплачен добровольный взнос 8500 гривен. Если штраф уже оплачен, то взнос не нужен”, — подытожил нардеп.

Автоюрист Денис Кониушко же считает, что такой формат заигрывания с евробляхерами несправедливый. Принятые законы прошлым парламентом действуют около года, многие владельцы авто заплатили еще по старым расценкам.

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“Во-первых, примерно 70% украинцев уже растаможили свое авто. Они заплатили за это деньги по тем акцизам, которые были установлены ранее. Сейчас же пытаются снизить планку для тех, кто вообще отказался погашать таможенные сборы.

Если брать с точки зрения законодательства, то так делать нельзя. Есть закон, он не идеален, но давайте все уже по нему заплатят деньги, а затем будем приводить в норму систему,” — поделился мнением с OBOZREVATEL Кониушко.

Эксперты также обращают внимание и на бюджет — благодаря деньгам евробляхеров он пополнился на 8 миллиардов гривен. Это колоссальные суммы. Если они существенно снизятся, то Кабинет министров будет вынужден искать им альтернативу.

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