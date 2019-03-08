Новая схема с "еврономерами": в Раде отреагировали на хитрость владельцев

Водители автомобилей на еврономерах предприняли попытку вернуться к схеме 5-летней давности, которая предусматривала ввоз в Украину авто на иностранной регистрации якобы для коммерческой перевозки грузов.

В чем особенности данной схемы и почему она обречена на провал, рассказала в эфире ObozTV народный депутат Украины от БПП, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По мнению нардепа, нормы Таможенного кодекса и Стамбульской конвенции, регулирующей временный ввоз авто, нельзя трактовать так, как это пытаются сделать "евробляхеры".

"Я думаю, что таможенники абсолютно правильно работают сейчас с нашими гражданами, они дают им карточки отказа. У них есть все основания обращаться в суд, я думаю, что судебное решение будет однозначно в пользу таможенников", – уверена она.

Как объяснила Южанина, Таможенный кодекс, Стамбульская конвенция, а также международные двусторонние соглашения Украины с Литвой и Польшей предусматривают, что в международных коммерческих перевозках не могут использоваться легковые автомобили – исключительно грузовики и автобусы.

"Я думаю, что у таможенников есть все основания ни в коем случае не давать возможности гражданам этим злоупотреблять. Было четко прописано в 4 пункте статьи 380 Таможенного кодекса относительно участия в различных схемах граждан Украины. Они прямо запрещены", – подчеркнула нардеп.

"Поэтому что-то вытягивать из статей о коммерческих перевозках и натягивать их на легковые автомобили невозможно. Огромное число статей Таможенного кодекса запрещает им это делать. Я считаю, что лазейки нет", – добавила она.

По словам Южаниной, для решения данной проблемы не требуется дополнительной реакции Верховной Рады.

"Мы знаем, что на таможне такие схемы пробовали провести еще до того, как они пробили возможность использования транспортных средств в режиме транзита и временного ввоза. До этого они тоже пытались проводить как коммерческие перевозки. И всегда была карточка отказа. Они возвращаются к практике, которую 5 лет назад пытались применить. И уже тогда в соответствии с действующим Таможенным кодексом они не смогли использовать эту схему", – объяснила депутат.

2day.kh.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Льготный период, в течение которого можно оплатить на 50% меньший акцизный налог за авто на еврономерах, истек 22 февраля, а 24 мая истечет так называемый переходный период, в течение которого "евробляхеры" могут свободно передвигаться на "еврономерах".

С конца мая 2019 года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, возрастут до 170 тыс. гривен. В отдельных случаях автомобиль могут даже конфисковать.

В частности, штрафы вводят: за вождение машины на еврономерах – 8,5 тыс. гривен; повторное за год вождение "евробляхи" – 17 тыс. гривен и запрет на вождение в течение года; если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 гривен; от 1 до 10 суток – 340 гривен; от 10 до 20 суток – 8,5 тыс. гривен; от 20 до 30 суток – 85 тыс. гривен; от 30 суток – 170 тыс. гривен.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!