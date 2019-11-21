Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Роберт Хантер Байден – получал деньги от газодобывающей фирмы Burisma, которые имели незаконное происхождение.

"У нас ситуация связана со следующим: деньги, которые зашли на Burisma, имели незаконное происхождение. Этими двумя компаниями управлял, пользовался, человек с окружения Тараса Козака (народный депутат, соратник Виктора Медведчука. – Ред.)", – сообщил украинский прокурор Константин Кулик в интервью "Апострофу".

"Так, вот, деньги, которые зашли на Burisma, имеют незаконное происхождение и дальше по нашим данным, были перечислены на счета четырех лиц, в том числе, Хантера Байдена", – отметил он.

По словам Кулика, прокуратура обязана проверить версию легализации этих денег.

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал деньги от Burisma, которые имели незаконное происхождение

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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