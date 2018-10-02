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МирСпорт

Оккупанты ввели новые ограничения на проезд по Крымскому мосту: в чем причина

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С 1 октября в оккупированном Россией Крыму запустили движение большегрузов по Керченскому мосту, а уже на следующий день ввели ограничения для бензовозов.

Об этом "РБК" рассказал источник, близкий к одному из профильных ведомств. Причиной является отсутствие систем досмотра, а грузовики с нефтепродуктами не получили спецразрешения от Ространснадзора.

Также это подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм и аналитик компании "Алгоритм Топливный интегратор" (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктор Костюков.

По словам аналитика, с 1 октября 2018 года Министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали.

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"Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз", - рассказал источник СМИ.

По участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств согласно действующему в России нормативно-правовому законодательству, сообщила представитель ФКУ "Упрдор "Тамань" (госзаказчик строительства Крымского моста) Алина Черноиванова. Но она не стала комментировать вопрос о разрешениях для бензовозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 октября, для большегрузов массой от 3,5 тонн в 00:00 было открыто движение по Крымскому мосту в связи с чем паромная переправа полностью прекратила свою работу.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Объекты
УкраинаРоссияКрымКрымский мостНовости КрымаРоспотребнадзорзапретАЗС в Украине
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pompadur marselina
pompadur marselina
Так моста же нет?! Какие нахер ограничения там, чего не существует? Даже если и есть, то зимой все равно развалицца!
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