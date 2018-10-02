Оккупанты ввели новые ограничения на проезд по Крымскому мосту: в чем причина

С 1 октября в оккупированном Россией Крыму запустили движение большегрузов по Керченскому мосту, а уже на следующий день ввели ограничения для бензовозов.

Об этом "РБК" рассказал источник, близкий к одному из профильных ведомств. Причиной является отсутствие систем досмотра, а грузовики с нефтепродуктами не получили спецразрешения от Ространснадзора.

Также это подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм и аналитик компании "Алгоритм Топливный интегратор" (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктор Костюков.

По словам аналитика, с 1 октября 2018 года Министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали.

"Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз", - рассказал источник СМИ.

По участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств согласно действующему в России нормативно-правовому законодательству, сообщила представитель ФКУ "Упрдор "Тамань" (госзаказчик строительства Крымского моста) Алина Черноиванова. Но она не стала комментировать вопрос о разрешениях для бензовозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 октября, для большегрузов массой от 3,5 тонн в 00:00 было открыто движение по Крымскому мосту в связи с чем паромная переправа полностью прекратила свою работу.