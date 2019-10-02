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2 октября • обновлено в 13:53
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"Нет оснований": Россия надавила на союзника Украины из-за газопровода Путина

3.4т Читать материал на украинском

Министерство энергетики Российской Федерации ожидает реализации "Северного потока-2" по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

В настоящее время проект газопровода реализуется, а также ожидается выдача Данией разрешения, сообщает RT.

"Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения, просто этот проект будет несколько дороже и будет несколько дольше по времени реализован", – заявил министр энергетики Александр Новак.

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По его словам, российская сторона рассчитывает, что проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка.

Новак отметил, что Москва не видит в данной ситуации оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение.

Министерство энергетики Российской Федерации ожидает реализации "Северного потока-2" по маршруту, на который была подана заявка

Министерство энергетики Российской Федерации ожидает реализации "Северного потока-2" по маршруту, на который была подана заявка

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 Новости России
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Хорошие союзники, на которых можно надавить. С такими союзниками и врагов не надо. Но Украине, видимо, лишь бы кому преклоняться...
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руденко евгений
руденко евгений
кто на кого надавил? в каком месте?
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Мир Миру
Мир Миру
Україні немає ніякого економічного сенсу підтримувати в робочому стані порожню ГТС.
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