"Нет оснований": Россия надавила на союзника Украины из-за газопровода Путина

Министерство энергетики Российской Федерации ожидает реализации "Северного потока-2" по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

В настоящее время проект газопровода реализуется, а также ожидается выдача Данией разрешения, сообщает RT.

"Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения, просто этот проект будет несколько дороже и будет несколько дольше по времени реализован", – заявил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка.

Новак отметил, что Москва не видит в данной ситуации оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение.

Министерство энергетики Российской Федерации ожидает реализации "Северного потока-2" по маршруту, на который была подана заявка

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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