"Нет оснований": Россия надавила на союзника Украины из-за газопровода Путина

Министерство энергетики Российской Федерации ожидает реализации "Северного потока-2" по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
В настоящее время проект газопровода реализуется, а также ожидается выдача Данией разрешения, сообщает RT.
"Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения, просто этот проект будет несколько дороже и будет несколько дольше по времени реализован", – заявил министр энергетики Александр Новак.
По его словам, российская сторона рассчитывает, что проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка.
Новак отметил, что Москва не видит в данной ситуации оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение.
Министерство энергетики Российской Федерации ожидает реализации "Северного потока-2" по маршруту, на который была подана заявка
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Россия строит газопроводы в обход Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок в Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, в то время как другие участники предоставляют финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийскую OMV и французскую Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект сталкивается с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, включая регулирование этого газопровода.
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