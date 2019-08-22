"Нет 170 тысяч? Конфискация!" МВД предупредило "евробляхеров" о жестких санкциях

Если владельцы автомобилей с иностранной регистрацией (т.н. "евроблях") будут не в состоянии уплатить штраф, их транспортное средство могут конфисковать.
"Если нет 170 тысяч грн (штраф за превышение срока растаможки на 30 суток и более. – Ред.), но есть транспортное средство – таможня может рассматривать его конфискацию", – предупредил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире ObozTV.
Представитель МВД сообщил, что таможенники и полиция уже подготовились к введению штрафных санкций, которые, по закону, начали действовать с 22 августа.
"Но есть некоторые нюансы, которые нужно довести до логического завершения – например, передачу данных", – уточнил он.
Мартыненко признал, что суммы штрафов "действительно огромные".
"Задержка (оформления "евробляхи". – Ред.) более чем на 30 дней приводит к штрафу 170 тысяч грн или конфискации этого транспортного средства. Думаю, таможня тут будет варьировать между 170 тысяч и конфискацией", – отметил советник министра.
Он также обратил внимание на штраф за использование автомобиля с еврономерами в коммерческих целях.
"У нас много такси с шашечками катаются – это уже коммерческие цели. И тянет за собой штраф аж в 34 тысячи грн", – напомнил Мартыненко.
Напомним, какие еще штрафы грозят "евробляхерам":
за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;
повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;
от 1 до 10 суток – 340 грн;
от 10 до 20 суток – 8 500 грн;
от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
от 30 суток – 170 000 грн.
"Евробляхеров" все-таки начнут штрафовать
Facebook.com / "Авто Евро Сила"
Как писал OBOZREVATEL:
21 августа заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.
При этом "евробляхеров" предупредили, что такая отсрочка будет последней.
Однако новый документ только разрабатывается. Принять его должна будет Верховная Рада IX созыва после того, как начнет свою работу. По старому закону штрафы должны были ввести еще в мае, но приняли отсрочку на три месяца, которая истекла 22 августа.
Государственная фискальная служба Украины объявила, что 22 августа санкции вступили в силу.
Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на OBOZREVATEL.