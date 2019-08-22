"Нет 170 тысяч? Конфискация!" МВД предупредило "евробляхеров" о жестких санкциях

Если владельцы автомобилей с иностранной регистрацией (т.н. "евроблях") будут не в состоянии уплатить штраф, их транспортное средство могут конфисковать.

"Если нет 170 тысяч грн (штраф за превышение срока растаможки на 30 суток и более. – Ред.), но есть транспортное средство – таможня может рассматривать его конфискацию", – предупредил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире ObozTV.

Представитель МВД сообщил, что таможенники и полиция уже подготовились к введению штрафных санкций, которые, по закону, начали действовать с 22 августа.

"Но есть некоторые нюансы, которые нужно довести до логического завершения – например, передачу данных", – уточнил он.

Мартыненко признал, что суммы штрафов "действительно огромные".

"Задержка (оформления "евробляхи". – Ред.) более чем на 30 дней приводит к штрафу 170 тысяч грн или конфискации этого транспортного средства. Думаю, таможня тут будет варьировать между 170 тысяч и конфискацией", – отметил советник министра.

Он также обратил внимание на штраф за использование автомобиля с еврономерами в коммерческих целях.

"У нас много такси с шашечками катаются – это уже коммерческие цели. И тянет за собой штраф аж в 34 тысячи грн", – напомнил Мартыненко.

Напомним, какие еще штрафы грозят "евробляхерам":

за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

"Евробляхеров" все-таки начнут штрафовать Facebook.com / "Авто Евро Сила"

Как писал OBOZREVATEL:

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